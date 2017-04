Die Tennissparte der SV Arnum lädt am Wochenende zum Tag der offenen Tür ein. Jugendliche können sich am Sonnabend, 22. April, ab 13 Uhr auf der Anlage hinter dem Freibad über den Sport informieren. Für Erwachsene öffnet die Sparte die Anlage am Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr.