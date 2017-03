Devese. Die Täter wollten sie am Mittwoch gegen 22.15 Uhr aufbrechen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeistation in Arnum zu melden, Telefon (05101) 852707, oder im Kommissariat in Ronnenberg. Dieses ist unter der Rufnummer (05109) 517115 zu erreichen.