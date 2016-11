Die Leine-Volkshochschule (VHS) lädt zu einem traditionell schwedischen Fest ein. In Kooperation mit der Bürgerstiftung Hemmingen und der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft soll am Sonnabend, 26. November, 17 Uhr, bei der VHS in Hemmingen-Westerfeld der Tag der Lichterkönigin Lucia gefeiert werden.