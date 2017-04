Bleiben die Container für die Krippenbetreuung in Hüpede bis Mitte 2018 stehen? Darüber wird der Schulausschuss in der Sitzung am Dienstag, 25. April, ab 19 Uhr in der Mensa der KGS diskutieren. Die Verwaltung schließt sich der entsprechenden Forderung von Eltern und Ortsratsmitgliedern an.