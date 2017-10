Kinder- und Jugendtheater spielt Findus

Hemmingen-Westerfeld. Es entstand nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Sven Nordqvist. Petterssons neugieriger Kater Findus hat schon so viel vom Weihnachtsmann gehört, dass er ihn gerne einmal sehen möchte. Um Findus nicht zu enttäuschen, ersinnt Pettersson eine formidable Weihnachtsmaschine. Am Ende ist es jedoch nicht allein Findus, der an Heiligabend überrascht wird.

Das etwa 60 Minuten lange Stück richtet sich an Kinder ab drei Jahren. Eintrittskarten für die Veranstaltung der Stadt in der Carl-Friedrich-Gauß Schule an der Hohen Bünte 4 sind zum Preis von 9 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder an folgenden Stellen erhältlich: am Informatonsschalter im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld und bei "et cetera Papier und mehr" am Rathausplatz 2 sowie bei Schreib-Gut(h) an der Göttinger Straße 62 in Arnum. Inhaber des Hemminger Aktiv-Passes erhalten eine Ermäßigung.

Von Ralf Schunk