15 Hobbymusiker beteiligen sich an diesem Wochenende an einem Musikworkshop in Arnum. In unterschiedlichen Zusammensetzungen üben die Über-50-Jährigen mehrere Songs ein. Am heutigen Sonnabend, 4. November, führt die Gruppe die Ergebnisse bei einem Gratiskonzert bei der Friedenskirchengemeinde auf.