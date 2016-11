Auf dem Weihnachtsmarkt am Sonnabend rund um die Kirche in Hiddestorf war es zeitweise kuschelig warm. Das lag nicht nur am Feuer am Stand von Schmied Andreas Rimkus, sondern auch an den zahlreichen Besuchern, die dicht gedrängt zu den insgesamt 32 Ständen wollten. Diese Zahl war Rekord.