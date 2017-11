Zahngold aus Praxis gestohlen

Hemmingen-Westerfeld. Zahngold und Bargeld gehörten zur Beute bei einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in Hemmingen-Westerfeld. Die genaue Schadenshöhe ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen der oder die Täter in der Zeit von Sonntag, 11 Uhr, bis Montagfrüh in die Räume am Kirchdamm ein. Sie gelangten über ein Flachdach an eine Dachluke eines Bürogebäudes und brachen diese und später weitere Türen in dem Haus auf. In der Praxis hatten der oder die Unbekannten es auf Zahngold und Bargeld abgesehen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich in der Hemminger Polizeistation zu melden, Telefon (05101) 852707, oder im Kommissariat in Ronnenberg. Dieses ist unter der Rufnummer (05109) 517115 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer