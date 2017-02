Hemmingen. Sie müssen bei der Anmeldung dabei sein. Mitzubringen sind die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch sowie bei Kindern mit besonderem Sorgerecht die schriftliche Verfügung des Gerichts oder des Jugendamtes.

Stadtsprecherin Alexandra Jaeger weist ferner darauf hin: „Kinder, die zum 30. September 2018 noch nicht schulpflichtig sind, können, unabhängig von einem Stichtag, im Mai 2018 als sogenannte Kannkinder für das Schuljahr 2018/2019 angemeldet werden.“ Der Tag der Einschulung ist am Sonnabend, 11. August 2018. Die Sommerferien in Niedersachsen enden am Mittwoch, 8. August 2018. In diesen Schulen sind Anmeldungen möglich:

Hemmingen-Westerfeld: Dort werden die Jungen und Mädchen aus Hemmingen-Westerfeld und Devese angemeldet. Die Termine in der Schule am Köllnbrinkweg sind am Montag und Dienstag, 24. und 25. April, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Wer sich vorbereiten möchte, kann die Formulare im Internet auf gshemmingen-westerfeld.de in der Rubrik Downloads herunterladen.

Arnum: Dort werden die Kinder aus Arnum, Harkenbleck und Wilkenburg angemeldet. Die Termine in der Wäldchenschule am Klapperweg sind am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Mai, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr. Wer sich vorbereiten möchte, kann die Formulare im Internet auf der Seite waeldchenschule-arnum.de in der Rubrik Termine und Formulare herunterladen.

Hiddestorf: Dort werden die Jungen und Mädchen aus Hiddestorf und Ohlendorf angemeldet. In der Einrichtung an der Ostertorstraße gibt es nur einen Termin: am Dienstag, 2. Mai, von 15 bis 18 Uhr. Die Einrichtung ist im Internet auf grundschule-hiddestorf.de zu finden, allerdings keine Formulare zum Herunterladen.