Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Wilkenburg. Nach Polizeiangaben hebelten die Täter ein Souterrainfenster auf. Dann öffneten sie eine verschlossene Kellertür mit Gewalt, um sich Zutritt zu den weiteren Räumen zu verschaffen. Diese haben sie durchwühlt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Den Einbruch haben die Bewohner am Montagabend festgestellt.

In Wilkenburg wurde ein weiterer Einbruch gemeldet. Am Montag zwischen 10.30 und 14.30 Uhr haben Unbekannte an der Straße Langer Bruch zunächst ein Gartentor gewaltsam aufgebrochen, um auf das Grundstück eines Einfamilienhauses zu gelangen. "Anschließend versuchten die Täter vergeblich die Haustür und zwei Fenster des Hauses aufzuhebeln", erläuterte eine Polizeisprecherin. Die Einbrecher schlugen dann eine Fensterscheibe ein, gelangten ins Haus und durchsuchten es. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Zeugen melden ihre Hinweise an das Kommissariat in Ronnenberg, das unter der Rufnummer (05109) 517115 zu erreichen ist, oder an die Hemminger Polizeistation unter Telefon (05101) 852707.