Let’s Spend the Night Together“ – so hätte das Motto in der Blues Garage in der Silvesternacht heißen können. Rund 400 Gäste verbrachten dort mit der beliebten Rolling-Stones-Cover-Band Voodoo Lounge den Jahreswechsel. Die Show hat längst Tradition: Seit 17 Jahren rockt die Band in der Blues Garage ins neue Jahr.