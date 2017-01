Isernhagen. Der Lastwagen war gegen 3.20 Uhr auf Höhe der A7-Abfahrt Altwarmbüchen verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache krachte der Lkw in die rechte Fahrbahnbegrenzung aus Beton, dabei riss das Führerhaus ab. Die Trümmerteile flogen mehrere hundert Meter über die Fahrbahn. Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Am Unfallort entdeckten die Rettungskräfte ein Warnschild, das auf den Transport von Gefahrgut hinweist, wofür der Lastwagen sonst auch immer eingesetzt wird. Die Feuerwehr nahm deshalb an, dass sich schwach radioaktive Stoffe in der Ladung befanden.

Zur Kontrolle wurde eigens ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr Godshorn angefordert. Es wurden aber keine giftigen oder radioaktiven Stoffe gemessen. Der Lastwagen hatte medizinisches Equipment – Utensilien zum Röntgen – geladen. Auch in den Frachtpapieren stand, dass es sich um eine "Kleinstmenge an radioaktiven Material" handelt. Laut Polizei habe aber zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.

Der Einsatz war gegen 6 Uhr beendet. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt, mittlerweile sind zwei Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Reinigungsarbeiten sollen noch bis 11 Uhr andauern.

