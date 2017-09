Abwasser: Politik hat noch Beratungsbedarf

Soll die Gemeinde ihr Abwassernetz an den Wasserverband Peine übertragen oder nicht? Fünfeinhalb Jahre ist es her, dass diese Idee das erste Mal durch Isernhagen waberte. Jetzt will die Verwaltungsleitung endlich Nägel mit Köpfen machen – kann sie aber nicht, denn die Politik hat immer noch Beratungsbedarf.