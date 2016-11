Was ist Ursache, was Wirkung? An der Straße Großhorst in Kirchhorst scheiden sich da offenbar die Geister. Nach Ansicht von Ortsratsmitglied Thomas Mazur (parteilos) hätten Bauhofmitarbeiter einige japanischen Kirschen dort „derart beschnitten, dass zwischenzeitlich drei Bäume eingegangen sind und auch schon beseitigt wurden“.