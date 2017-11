Arbeitskreise planen Dorfentwicklung

Gleich zwei Termine sind anberaumt für die weitere Planung der Dorfentwicklung in Kirchhorst. Der erste Arbeitskreis trifft sich am Montag, 20. November, und der zweite eine Woche später, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Vereinsgaststätte des SSV Kirchhorst. Interessierte können mitmachen.