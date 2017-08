Container nach dem "Taschenwärmer-Prinzip“ sollen künftig einmal am Tag ungenutzte Abwärme von der Deponie in Hannover-Lahe zum sechs Kilometer entfernten Schulzentrum in Altwarmbüchen transportieren. Dort kann damit ein Teil der Räume umweltfreundlich beheizt und so der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert werden.