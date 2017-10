Die Fähigkeit zur Spontanität

Das, was man landläufig als klassische Musik bezeichnet, unterteilt sich streng genommen in verschiedene Epochen. Musikliebhaber wissen das, und die wenigen, die es noch nicht wussten, konnten es am Sonntagnachmittag in der reihe "Weltklassik am Klavier" im Isernhagenhof von Ioana Ilie erfahren.