Die Pianistin Ioana Ilie nimmt das Publikum am Sonntag, 8. Oktober, in der Reihe "Weltklassik am Klavier" im Isernhagenhof mit auf eine klangvolle Reise durch die Epochen und lässt eine alte Tradition von Klavierkonzerten wieder aufleben: Die Improvisation. Bach, Mozart, Chopin und Ravel werden virtuos miteinander verknüpft.