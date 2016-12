Das Gasthaus Grethe gehört in Kirchhorst zu den „guten alten Zeiten“– in der Realität erinnert aber nur noch das Schild mit Verweis auf den Mittagstisch an die ehemalige Gastwirtschaft. Das Gebäude selbst ist stark sanierungsbedürftig und steht leer. Im nächsten Jahr soll das Haus abgerissen werden