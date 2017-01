In den Kindertagesstätten herrscht dieser Tage Hochsaison – zumindest mit Blick auf die vielen Anmeldezettel, die Eltern allerorts abgeben. Am 31. Januar ist Anmeldeschluss für das Betreuungsjahr 2017/2018. Wer sein Kind gern in Krippe, Kindergarten oder Hort geben möchte, sollte jetzt schnell die Formulare ausfüllen.