Enercity plant riesige Baustelle

Die vier Wasserrohrbrüche, bei denen Zehntausende Kubikmeter Wasser Straßen in N.B. und K.B. überflutet hatten, haben weitreichende Folgen: Der Versorger Enercity muss Teile der beiden Hauptwasserleitungen durch Isernhagen erneuern, was für den Autoverkehr in den Altdörfern möglicherweise massive Auswirkungen hat.