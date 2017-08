Ferienspaß für Jungs und Mädchen

Die Jugendpflege Isernhagen bietet Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren auch in diesen Herbstferien wieder eine Workshop-Woche an. Von Dienstag, 10. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober, können die Mädchen im Jugendtreff „Alte Schule“ in Kirchhorst viel erleben – für die Jungs gibt es ein Programm im Jugendtreff in Altwarmbüchen.