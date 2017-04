Isernhagen F.B.. Zeugen hatten den Feuerschein gegen 2 Uhr nachts in der Feldmark von F.B. bemerkt und Polizei sowie Feuerwehr alarmiert. "In so einem Fall wird gleich der ganze Zug alarmiert", erklärt K.B.s Ortsbrandmeister Uwe George, warum nicht nur die Einsatzkräfte aus F.B., sondern auch sein Team und die Feuerwehr Neuwarmbüchen mitten in der Nacht ausrücken mussten. Rund 60 Strohballen laut Schätzung der Polizei standen zu diesem Zeitpunkt schon in Flammen. "Mit einem Trecker konnten wir noch 20 von ihnen retten", berichtet George.

Den Rest ließen die Feuerwehren kontrolliert abbrennen. "Das ist meist auch dem Landwirt am liebsten, weil er sonst die Reste auch noch wegschaffen muss", weiß George. Da das Stroh aber bereits seit rund drei Jahren an dieser Stelle lagerte, erwies es sich als gar nicht so einfach, mit Druckbelüftern das Feuer am Brennen zu halten. "Das Stroh war komplett durchnässt und mit der Zeit zusammengesackt", erklärt George. Rund zweieinhalb Stunden brauchte es, bis der Einsatz für die Feuerwehren als beendet erklärt werden konnte.

Zur Höhe des Schadens konnte am Sonnabend noch keine Aussage getroffen werden. Die Polizei ermittelt nun, um die Brandursache zu klären. Die Isernhagener Feuerwehren haben derweil schon eine ungewollte Übung in Strohballen-Bränden: In den vergangenen Jahren gab es bereits diverse Brandstiftungen, ob in F.B., K.B. oder Altwarmbüchen. Die Täter konnten nicht ermittelt werden. Ob es in diesem Fall wieder Brandstiftung war, bleibt abzuwarten.

Strohballen brennen in der Feldmark zwischen Isernhagen F.B. und Großburgwedel. Quelle: Feuerwehr

Von Carina Bahl