Überall Feuerwehrautos mit zuckenden Blaulichtern: Die Gemeindefeuerwehr Isernhagen hat am Freitagabend und Sonnabend an neun Orten all das geübt, was im Einsatz gefragt ist. Zwei Übernachtungen in Zelten auf dem Baubetriebshof der Gemeinde komplettierten die 36-Stunden-Übung.