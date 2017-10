Gegen die vom Energieversorger Enercity südöstlich des Altwarmbüchener Sees geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Hannover-Lahe regt sich in der Gemeinde Isernhagen erster Widerstand in Form einer Online-Petition. Bei den Grünen ist die Verbrennung am Montagabend Thema ihres Monatstreffens.