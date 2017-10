Weltweit werden Ehrenamtliche am 5. Dezember ausgezeichnet - im Isernhagenhof standen sie am Freitagabend im Mittelpunkt: Menschen, die, so Bürgermeister Arpad Bogya, „durch ihren unermüdlichen Einsatz Isernhagen lebenswerter machen, sich engagieren und verdient gemacht haben".