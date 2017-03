„Notizen aus dem Leben eines feministischen Vaters“ ist die Lesung überschrieben, zu der die Gemeindebücherei in Kooperation mit Isernhagens Gleichstellungsbeauftragter Azadeh Weinrich-Kroll einlädt. Am Freitag, 24. März, ist dafür ab 19 Uhr der Journalist und Autor Nils Pickert in der Bücherei in Altwarmbüchen zu Gast.