Heilig Geist ist geweiht, jetzt beginnt der Alltag in der neuen katholischen Kirche in Altwarmbüchen. In einer kleinen Serie begleiten wir die Gemeinde an ihren ersten Tagen im neuen Haus. Im zweiten Teil geht es darum, was bleibt aus der Zeit des "Kirchenasyls" in der evangelischen Christophorus-Kirche.