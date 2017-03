Die Eltern drängen sich in den Gängen und Klassenräumen, die Schüler erklären begeistert, wie ihre Schule und das Lernen funktionieren: Am ersten Tag der offenen Tür in der IGS Isernhagen sind vor allem die Fünftklässler der im Sommer gestarteten Integrierten Gesamtschule die Lotsen und Experten.