Isernhagen. Montag Früh auf der Burgwedeler Straße: Wer auf der Landesstraße 381 aus Richtung Großburgwedel kommend den Ortseingang von H.B. erreicht, kann schon erahnen, dass es Montag nichts wird mit dem pünktlichen Arbeitsbeginn. Stoßstange an Stoßstange schieben sich die Autos in einer langen Schlangen durch den Ort. Zum normalen Berufsverkehr und den Fahrzeugen der Müllabfuhr gesellen sich die Autofahrer, die sonst den Weg durch Isernhagen K.B. und N.B. nehmen, denn die K113 ist nach wie vor dicht.

Fotostrecke Isernhagen: Rohrbruch: Ortsdurchfahrt bleibt gesperrt Zur Bildergalerie

So schnell wie in der vergangenen Woche prognostiziert hatten sich die Schäden nicht beseitigen lassen, die der doppelte Wasserrohrbruch auf der Straße Am Ortfelde in der Nacht zu Dienstag angerichtet hatte. Nahe des Abzweigs der Hagenstraße an der Grenze von K.B. und N.B. ist die Fahrbahn nach wie vor voll gesperrt. An der zweiten Baustelle vor dem Pflegeheim in N.B. ist eine Fahrbahnseite frei, der Verkehr wird mit Ampeln geregelt. Wie lange diese Einschränkungen noch gelten, dazu soll es im Laufe des Montags weitere Informationen geben.