Jürgen Klingler, AfD-Ratsmitglied in Isernhagen, ist Vorsitzender des jetzt neu gegründeten Stadtverbands Hannover Land Ost. In diesem sind neben Isernhagen und Burgwedel auch Burgdorf, Lehrte und Uetze vertreten. 60 Mitglieder zählt die AfD laut Klingler in allen fünf Kommunen zusammen.