"Ich benötige Ihre Hilfe!“: In aller Deutlichkeit hat Antje Zilling im Ortsrat Kirchhorst an die Politiker appelliert, sich für die vom Förderverein der Grundschule organisierte Betreuungsgruppe „Füchse“ einzusetzen. Denn so, wie die Gemeinde sich das vorstellt, könne es nicht laufen.