Die im Sommer gestartete IGS Isernhagen lädt für Freitag, 17. März, zu ihrem Tag der offenen Tür ein. Die Schüler des fünften Jahrgangs werden an diesem Nachmittag von 15 bis 18 Uhr am Helleweg in Altwarmbüchen das pädagogische Konzept ihrer Schule vorstellen.