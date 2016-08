Rund 100 Gäste haben beim zweiten "Altival" der Isernhagener Jusos den Aufruf von Stephan Weil beklatscht, bei der Kommunalwahl am 11. September ihre Stimme abzugeben: "Demokraten wählen Demokraten", mahnte der SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsident am Sonnabendabend in der Altwarmbüchener Ortsmitte.