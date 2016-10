Oper am Nachmittag – mit diesem Angebot trifft der Isernhagenhof-Kulturverein mehrfach im Jahr ins Schwarze. Schick gemacht in Anzug und Bluse pilgern viele Besucher dann sonntags in die Veranstaltungsscheune, um gehobene Kultur direkt vor ihrer Haustür zu erleben – samt Kaffee und Kuchen versteht sich.