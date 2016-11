Wenn die Vorzeichen so eindeutig sind, dann kann es auch in Isernhagen noch harmonisch zugehen: Einstimmig hat der Ortsrat Isernhagen F.B. am Donnerstagabend Angela Leifers (CDU) zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt. Die 49-Jährige hatte bei der Kommunalwahl mit Abstand die meisten Stimmen erhalten.