„Na, Herr Ortsbürgermeister?“, so wird Philipp Neessen dieser Tage gern mit einem Augenzwinkern von seinen Freunden begrüßt. Kein Wunder: Mit 21 Jahren ist er der jüngste Ortsbürgermeister in ganz Niedersachsen – und das in Isernhagens größtem Ortsteil Altwarmbüchen.