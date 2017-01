Die Mietpreise in Isernhagen steigen weiter – das belegt der neue Mietspiegel der Region Hannover, der alle zwei Jahre angepasst wird und den der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch ab 18.30 Uhr im Rathaus in Altwarmbüchen beraten soll.