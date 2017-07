Redaktion freut sich auf Markt-Gespräche

Die Isernhagener Lokalredaktion der HAZ rollt am Donnerstag, 27. Juli, auf den Wochenmarkt in Altwarmbüchen. Von 14 bis 16 Uhr wollen die Lokalredakteure Frank Walter und Martin Lauber sowie Antje Bismark als Redaktionsleiterin am VW-Bulli mit den Isernhagenern ins Gespräch kommen.