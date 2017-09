Schlange stehen vor der Schultoilette

Es war ein dringender Hilferuf, den eine Mutter in der Ratssitzung loswerden wollte, aber es geht ja auch um ein dringendes Bedürfnis: Wenn im nächsten Jahr in Neuwarmbüchen ein Klassenraum auf dem Schulhof errichtet wird, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden, müsse bitte auch an Sanitäranlagen gedacht werden.