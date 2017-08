16.000 Euro soll ein „Rettungssteg“ für das DLRG-Boot "Seepferdchen II“ am Hufeisensee kosten, die gleiche Summe ist für eine Badeinsel auf dem Altwarmbüchener See veranschlagt. Doch während sich Gemeindeverwaltung und Politik beim Steg einig sind, gehen die Meinungen in Sachen Badeinsel auseinander.