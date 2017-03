Während Menschen sich landauf landab über das Internet Mitfahrgelegenheiten organisieren, wenn es um weite Strecken geht, greift in Dörfern ein anderer Trend um sich: Mitfahrerbänke. Das Konzept ist einfach: Wer mitgenommen werden möchte, setzt sich auf die Bank, wer jemanden mitnehmen möchte, hält an. Bald auch in Isernhagen?