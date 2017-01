Laatzen-Mitte. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf dem Heimweg von einer Silvesterfeier. Als sie die Tür des Mehrfamilienhauses an der Straße Am Wehrbusch aufschloss, griff der Unbekannte sie völlig unvermittelt an. Er fasste ihr nach bisherigen Erkenntnissen in den Schritt, hielt ihr den Mund zu und stieß sie in den Hausflur. Die 42-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht.

Anschließend hielt der Täter ihr wieder den Mund zu und berührte sie erneut im Intimbereich. Durch einen Biss in einen Finger des Mannes konnte sich das Opfer befreien. Daraufhin flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

Die Identität des Täters ist bislang ungeklärt - und die Beschreibung vage: Der Mann ist laut Polizei etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hat kurzes, dunkles Haar. Außerdem trägt er einen leichten, dunklen Bart. Sein Erscheinungsbild ist südeuropäisch. Bekleidet war der Gesuchte mit einer blauen Jeans und einer grauen Daunenjacke mit Kapuze.

Bei ihren Ermittlungen hofft die Polizei auf Hinweise. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 1095555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.