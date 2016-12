Rund 70 Geflüchtete und Ehrenamtliche des Netzwerks in Laatzen haben sich am Freitag zu einer Adventsfeier in der Teestube des CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) in Laatzen getroffen. Die Organisatoren sprachen angesichts der großen Beteiligung von einer rundherum gelungenen Veranstaltung.