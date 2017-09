Oldtimerfreunde kommen am Dienstag, 3. Oktober, beim ADAC in Rethen auf ihre Kosten: Der Automobilclub lädt an dem Feiertag zum elften Oldtimertag auf das Gelände an der Hermann-Fulle-Straße ein. Liebhaber der automobilen Kostbarkeiten können ihre Schätze ab 10 Uhr zur Schau stellen.