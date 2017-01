Ab Montag werden in der Region Tannenbäume abgeholt: In der Zeit vom 9. bis 20 Januar nimmt die Müllabfuhr an den jeweiligen Bioabfuhrtagen abgeschmückte Bäume mit. Der Abfallentsorger aha bittet darum, die Tannen am jeweiligen Abfuhrtag bis 7 Uhr an die Gehwegkante zu legen.