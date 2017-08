Schon in den nächsten Tagen soll mit dem Abriss des eingestürzten Aldi-Markts in Grasdorf begonnen werden. Dies hat das Unternehmen am Donnerstagmorgen angekündigt. Die Begutachtung vor Ort soll am Donnerstag abgeschlossen werden, der Abschlussbericht frühestens Ende nächster Woche vorliegen.