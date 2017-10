Ob für die Arbeit, den nächsten Urlaub oder einfach nur so: Sprachkenntnisse können immer hilfreicher sein. Die Leine-Volkshochschule (VHS) bietet ab 16. und 19. Oktober Spanisch- und Italienischkurse für Anfänger an. Noch gibt es freie Plätze. Veranstaltungsort ist das Alte Rathaus in Alt-Laatzen.