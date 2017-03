Rund 50 Besucher haben am Mittwochmorgen vergebens auf die vorläufige Demontage des sanierungsbedürftigen Kreuzes auf dem Dach der St.-Marien-Kirche und die geplante Öffnung der Kugel am Boden gewartet. Das Vorhaben scheiterte an der Befestigung. Ein neuer Anlauf soll nach Ostern unternommen werden.