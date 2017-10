Der Kita-Notstand in Laatzen bleibt auch in den nächsten Jahren bestehen: Für das Betreuungsjahr 2018/19 geht die Stadt trotz der aktuellen Bauvorhaben von fast 150 fehlenden Plätzen im Kindergarten- und Krippenbereich aus. In Gleidingen könnten nun Container als Übergangslösung den Engpass beheben.